Direzione Nord, Pichetto Fratin: "L'autonomia abbia delle regole"

"Venti realtà ognuno con una velocità diversa non è una competizione in positivo per il Paese. Credo che l'autonomia debba avere delle regole. Con i cosiddetti Lep bisogna stabilire dei limiti all'eccessiva divaricazione delle posizioni. Non si può dire che il quantitativo di energia nella mia regione è già sufficiente per la mia popolazione, perchè questo tipo di autonomia significa un passo indietro della storia. Non è corretto questo tipo di ragionamento. Autonomia significa competizione guardando avanti e non indietro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in videocollegamento con Italia Direzione Nord.

Pichetto Fratin: "Presenterò legge delega per produzione energia"

"Presenterò un disegno di legge per definire il quadro giuridico del futuro e creare le condizioni perchè in Italia si possa produrre con energia nucleare, sia essa da fissione che da fusione". A dirlo è il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica in videocollegamento con Italia Direzione Nord. "Il piano sarà da consegnare a chi potrà produrre, pubblico e o privato che sia. Credo sia dovere del governo creare le condizioni per chi governerà tra cinque, sette o dieci anni, e per non dire che non si può fare perchè manca l'ente certificatore. Il dibattito lo lasciamo sul piano ideologico e scientifico, dove ci sarà anche chi è pro-fissione di ultima generazione e chi ritiene che sia da prendere in considerazione solo la fusione, sarà in quel momento che ci sarà il dibattito", ha concluso.