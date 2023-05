Diritti alla casa, un ciclo di appuntamenti sull'emergenza abitativa

E' partita oggi, con l’incontro “Chi comanda in città”, la serie d’iniziative dal titolo “Diritti alla Casa” che Sinistra Italiana Milano ha voluto dedicare all’emergenza abitativa.

Le relatrici e i relatori

Interverranno Rahel Sereke, consigliera di municipio 3, Alessandro Coppola, urbanista e docente del Politecnico di Milano, Marco Bistolfi del Sicet, Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra Italiana Milano, Onorio Rosati consigliere Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche in Regione Lombardia. Il dibattito sarà moderato da Paolo Fumagalli.

Elena Comelli: "Vogliamo affrontare il tema del diritto all'abitare con una serie di incontri che racconteranno i luoghi e i modi in cui questi diritto viene negato"

"Vogliamo affrontare il tema del diritto all'abitare con una serie di incontri che racconteranno i luoghi e i modi in cui questi diritto viene negato. – commenta Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra Italiana Milano - Dopo Lambrate saremo a Quarto Oggiaro, dove parleremo dell'abitare ai margini, e poi in via Padova, a Rozzano. E al Corvetto, a Sesto San Giovanni e al Giambellino. Con l'obiettivo di costruire una coalizione ampia tra tutte le energie, organizzate o spontanee, che lottano per un diritto, quello alla casa, che nella nostra città è sempre più riservato a pochi.»

"C'è una vicenda a Milano che sembra piccola, ma non lo è"

È quella di via dei Dardanoni, e è la vicenda di un gruppo di famiglie sfrattate, non perché fossero in ritardo con l'affitto le spese condominiali, o perché disturbassero o fossero un pericolo per i vicini e il quartiere ma, semplicemente, perché la nuova proprietà dell'immobile, aveva deciso che quegli appartamenti potevano fruttare molto più di un affitto convenzionato, concordato anni fa dal Comune con la vecchia proprietà. E allora, l'estate scorsa, l'immobiliare decide che le famiglie se ne devono andare, dove non si sa, non c'è un'alternativa disponibile, ma non importa, gli appartamenti devono essere liberati, e in fretta, che l'investimento va valorizzato.

Si mette di mezzo il Sicet Sindacato Inquilini Milano e lo sfratto si ferma

Solo che si mette di mezzo il Sicet Sindacato Inquilini Milano e lo sfratto si ferma, almeno fino a settembre, quando una soluzione per le famiglie si trova.

Un tetto c'è, il resto della vita, i ricordi, i rapporti, il negozio sotto casa rimangono lì, in quello spicchio di Lambrate dove una volta la città era dei lavoratori e oggi degli investitori. Tant'è che, qualche settimana fa, spuntano i primi annunci, appartamenti in vendita, contesto di pregio, tanti lavori da fare ma comunque 5000 euro al metro quadro che il contesto, si sa, vale più del mattone.

Per parlare di vicende come questa, Sinistra Italiana Milano ha ideato “Diritti alla Casa”, una serie di iniziative che vogliono mettere al centro del dibattito cittadino i temi relativi all’emergenza abitativa per trovare soluzioni politiche attraverso il confronto con la cittadinanza.