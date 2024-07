Disarcionata da cavallo: 23enne gravissima nel Milanese

Una ragazza di 23 anni e' rimasta coinvolta in un grave incidente equestre a Buccinasco, in provincia di Milano. E' successo intorno alle 18 di lunedì 1 luglio al centro ippico in via Marconi. La giovane e' stata disarcionata dal cavallo e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e intubato la 23enne. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda con l'eliambulanza. Presente anche la polizia locale di Buccinasco.