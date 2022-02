Disastro di Pioltello, il testimone: "Come una mitragliata di sassi"

Nuova udienza del processo per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, nel quale persero la vita tre persone ed altre cento rimasero ferite. Imputati oltre a Rete Ferroviaria Italiana, che e' anche responsabile civile, l'ex ad Maurizio Gentile, ora commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25, e altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi.

Pioltello, il testimone: "Come essere su un aereo mentre precipita"

Ansa riporta le parole di uno dei testimoni: "Ho sentito una mitragliata sotto il pavimento. Il treno era diventato indomabile, sbatacchiava a destra e a sinistra. Il rumore era quello di sassi che ci stavano mitragliando i fianchi". Quell'episodio "mi ha cambiato la vita e mi ha fatto capire cosa vuol dire essere su un aereo mentre precipita. Ho cercato di chiamare mia moglie per salutarla. Ero convinto che non l'avrei piu' rivista, pensavo fosse finita".