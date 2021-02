Disastro di Pioltello, molte esclusioni tra le parti civili

Sono state escluse molte delle associazioni che avevano chiesto di essere parti civili nell'udienza preliminare sul disastro ferroviario di Pioltello, avvenuto il 25 gennaio 2018. A deciderlo la gup Anna Magelli, nell'udienza di oggi, in cui e' stata anche ammessa la posizione di Rete Ferroviaria Italiana come responsabile civile. Erano 15 le associazioni che si erano costituite, ma solo la Fit Cgil e Medicina Democratica sono state ammesse dalla giudice. Esclusi gli altri sindacati come Orsa, Codici e l'associazione "Il mondo che vorrei: 29/06/2009", che raccoglie i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Ammessi invece come parti civili i passeggeri che si erano feriti a causa dello schianto, circa una sessantina. Quanto a Rfi entrera' effettivamente come responsabile civile a partire dalla prossima udienza, che e' stata fissata al 15 aprile. Sono 10 in tutto gli imputati, con le accuse di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose; tra questi anche l'ex ad della societa' Maurizio Gentile.