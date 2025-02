Disastro di Pioltello, assolti tutti i manager Rfi. Condannato solo un tecnico



Disastro ferroviario di Pioltello: è stato assolto l'ex ad di Rete ferroviaria italiana, Maurizio Gentile, tra gli imputati nel processo sui fatti del 25 gennaio 2018. In seguito al deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite o subirono traumi psicologici. Al centro del procedimento le accuse di disastro ferroviario colposo, omicidio e lesioni colpose e "omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro". Con Gentile sono stati assolti gli altri sette manager Rfi imputati, l'allora direttore della direzione produzione Umberto Lebruto e altri tre. Condannato solo Marco Albanesi, ex tecnico manutentore responsabile dell'unità di Brescia di Rfi, a 5 anni e tre mesi. Le le accuse di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo sono cadute "per non aver commesso il fatto". Alcune ipotesi sulle lesioni sono cadute per difetto di querela.