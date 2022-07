Disperso dopo gita in barca, si cerca turista tedesco a Como

Si cerca sul lago di Como un turista tedesco disperso da ieri sera, dopo una gita in barca. Le ricerche, avviate dai vigili del fuoco dei comandi di Lecco e Como già dalla notte, verso le 3.40, hanno portato questa mattina al ritrovamento dell'imbarcazione alla deriva, nel territorio del Comune di Verceia, in provincia di Sondrio. Sulla barca - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbero segni del fatto che l'uomo si sarebbe buttato nelle acque del lago. Al momento, però, del turista non c'è traccia e manca qualsiasi segnale di geolocalizzazione. I soccorritori stanno pianificando ulteriori interventi specifici per le ricerche del dispers o.