Distanziamento, 45% italiani non va in esercizi con segnaletica poco chiara

Il 45% dei consumatori italiani ha smesso di frequentare gli esercizi commerciali che non presentano una chiara segnaletica relativa al distanziamento sociale, secondo i risultati di uno studio su oltre 2.500 consumatori in 5 paesi promosso da Roland DG.Lo studio rivela che una segnaletica chiara ha un impatto notevole sulla fiducia dei consumatori. In Italia, l'86% dei consumatori ha affermato di sentirsi più sicuro negli esercizi con una segnaletica chiara sul distanziamento sociale e l'83% preferisce fare spese in esercizi che presentano istruzioni chiare sulle misure di distanziamento sociale.I risultati indicano inoltre che i marchi rischiano danni di immagine dovuti a un'eventuale segnaletica inadeguata sul Covid-19, con i consumatori italiani che affermano che il principale effetto emotivo di una segnaletica insufficiente è la sensazione che le aziende non prendano sufficientemente sul serio la loro sicurezza (risposta del 47% degli interrogati).

La segnaletica è oggi più che mai sotto i riflettori, con la stragrande maggioranza dei consumatori (85%) che dichiara di essere più sensibile a questo aspetto rispetto a prima della pandemia.In Italia, gli esercizi con la segnaletica meno chiara relativa al distanziamento sociale sono i ristoranti e bar (indicati dal 36% degli interrogati), seguiti dai supermercati e dai negozi di alimentari in genere (35%), infine dai negozi di abbigliamento (29%).I giovani consumatori nella fascia 25-34 anni sono risultati quelli più inclini a sentirsi sicuri in esercizi con una segnaletica chiara (92%) e a entrare in negozi con una segnaletica chiara (91%)."Gli esercizi commerciali tradizionali devono incrementare il flusso dei clienti e una segnaletica efficace svolge un ruolo fondamentale nel convincere i consumatori a entrare nei negozi. Tuttavia, i dati indicano chiaramente che la maggior parte delle aziende non presta un'attenzione sufficiente a questo aspetto. I punti vendita che non danno priorità alla segnaletica relativa al Covid-19 continueranno a riscontrare un allontanamento dei clienti” afferma Marc Artigas, Direttore Commerciale, Roland DG Italia.