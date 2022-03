Disturbi alimentari, giornata del Fiocchetto Lilla

I disturbi alimentari non vanno sottovalutati. Questo il senso della giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata proprio alla sensibilizzazione contro i Disturbi alimentari che si tiene ogni anno il 15 di marzo e che mira a tenere alta l'attenzione su un problema che riguarda sempre più persone, giovani in prmis.

Disturbi alimentari, mancano posti letto pe ri giovani

"Le richieste sarebbero ancora maggiori - spiega Elisa Maria Fazzi, presidente Sinpia e direttore del reparto di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza agli Spedali Civili di Brescia - dato che molti, soprattutto ragazze, non potendo essere accolti nei reparti per mancanza di posti letto, vengono appoggiati in realtà non specificatamente attrezzate, non ricevendo le cure idonee per la loro patologia per la quale l'approccio del neuropsichiatra infantile, che cura mente e corpo, è parte integrante e fondamentale soprattutto nei soggetti più giovani".