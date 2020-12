Divelta targa dedicata a Peppino Impastato in zona Lambrate

"Un atto indegno quello con cui tre incappucciati, nella notte fra il 28 e il 29, hanno divelto e rubato la targa dedicata a Peppino Impastato del circolo di Partito della Rifondazione Comunista, in zona Lambrate. Al segretario Matteo Prencipe va tutta la solidarietà, mia e del PD Milano Metropolitana, per lo sfregio che offende non solo la memoria di Peppino ma tutte e tutti noi, che ci riconosciamo nei valori della legalità e della lotta sociale. Siamo sicuri che la targa verrà ripristinata al più presto e ci auguriamo che le autorità individueranno il primo possibile i responsabili di questo gesto vigliacco". Lo scrive sui social Silvia Roggiani, segretaria PD Milano Metropolitana.