Divieti Area b, Sala: "Fontana da numeri a caso"

Tornando a parlare di Area B "l'ho sempre detto che è nel mio programma e credo che sia giusto. Fontana invita a non buttarla in politica in campagna elettorale ma mi pare che siano loro i primi a farlo. Soprattutto la cosa che mi scoccia è che danno dei numeri a caso, tanto per confondere la gente".

Sala: "Ieri ho sentito dire che 1 milione di lombardi non potranno entrare a Milano"

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della prima giornata della terza edizione del Festival "Verde e Blu" in corso a Palazzo Reale. Il sindaco aggiunge: "Ieri ho sentito dire che 1 milione di lombardi non potranno entrare a Milano I numeri dell'Area B sono i seguenti: ci sono ogni giorno 400 mila ingressi, di questi un pochino più del 10% riguarda i nuovi divieti. Ma esiste anche la possibilità di attivare Move-In e piuttosto io rispondo a Fontana di farlo funzionare perché le lamentele che giungono sul mio tavolo per il non funzionamento e la complicazione di Move-In sono incredibili".