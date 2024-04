Divieto di fumo a Milano, stop alle sigarette all’aperto

Dal prossimo primo gennaio scatteranno le nuove regole decise già tre anni fa da Palazzo Marino che aveva previsto tempi scaglionati anche per far "digerire" un provvediemnto che inevitabilmente avrebbe causato il malcontento di qualche fumatore. “A far data dal 1 gennaio 2025 - si legge nel “Regolamento per la qualità dell’aria” - il divieto di fumo è esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone”.

In sintesi, come riporta Il Giorno, dall’anno prossimo, Milano mira a diventare una città “smoke-free”, visto che la limitazione dei 10 metri di distanza renderà praticamente impossibile consumare sigarette in strada o in luoghi pubblici. Ancora incerto il futuro delle sigarette elettroniche visto che nel provvedimento non se ne fa menzione (anche se c'è tutto il tempo per approvare delle modifiche normative).