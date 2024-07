Dl casa, slitta il "Salva-Milano". Le opposizioni: "Maggioranza nel caos"

La norma cosiddetta 'Salva-Milano' confluira' in un altro provvedimento e non sara' piu' contenuta nel dl casa. Secondo quanto si apprende, a causa dei tempi ristretti (presentandola come emendamento, infatti, si dovrebbero riaprire i termini per i sub-emendamenti) la discussione viene rinviata in un altro decreto da convertire in Parlamento. La riformulazione sul Salva-Milano, con alcune modifiche tecniche apportate dal Mef, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, avrebbe rischiato di far slittare l'approdo del decreto casa in Aula.

Roggiani (Pd): "Salva-casa, un teatrino indegno"

"Sul Dl 'Salva-casa', tra un condono e l'altro, abbiamo assistito ad un teatrino indegno per le istituzioni, che certifica tutte le divisioni di una maggioranza spaccata su tutto che naviga a vista perche' e' incapace di governare. In questo caos, una Lega bugiarda prima riempie i giornali di dichiarazioni su Milano e poi non ha nemmeno il coraggio di far votare i propri emendamenti e non riesce a trovare una quadra sulle riformulazioni". Questo l'affondo della deputata dem Silvia Roggiani, segretaria del Pd lombardo. "Dopo tutte le promesse e le dichiarazioni fatte in questi giorni, con questa farsa il partito di Salvini si copre ancor piu' di ridicolo agli occhi dei cittadini e in particolare dei milanesi".

Capelli (Pd): "Lega, su Milano zero risultati come sempre"

“Matteo Salvini ha insistito tanto sulla scellerata scelta di intitolare Malpensa a Berlusconi per spostare l’attenzione dagli altri suoi buchi nell’acqua. Perfino i suoi soci “patrioti” lo snobbano.” Così attacca anche commenta Alessandro Capelli, segretario del PD Milano Metropolitana, lo stop in Commissione Ambiente della Camera della cosiddetta norma “Salva-Milano” nel Decreto Casa, affossata dalla maggioranza. “Per mesi - prosegue Capelli - hanno spiegato al Sindaco Sala, al centrosinistra e ai giornali cosa avrebbero fatto su Milano: risultato? Zero, come sempre. Ecco perché a Milano stravince il PD e la Lega non tocca palla. La serietà è una cosa seria.”

Quartapelle (Pd): "Pugno in faccia a Milano"

E parla di "pugno in faccia" a Milano anche la deputata dem Lia Quartapelle: "La Lega ha seguito in commissione il decreto con il viceministro Morelli. Nessuno dei due si è mosso per ascoltare e rappresentare le esigenze della città. Il resto dei partiti di maggioranza si sono accodati. Serviva fissare in modo inequivocabile l'interpretazione delle leggi urbanistiche utilizzata a Milano in coerenza con l'impianto della legislazione lombarda. Con la decisione di oggi si è deciso di generare confusione, facendo prevalere una strumentalizzazione politica sulla necessità di sgombrare il campo dalle incertezze. A Milano in questi anni l'amministrazione e i privati hanno proceduto attenendosi scrupolosamente alla legge e senza illeciti, aderendo a soluzioni condivise dal giudice amministrativo e coerenti con la tendenza legislativa volta a favorire la rigenerazione urbana. Ma a questo punto serviva una norma nazionale che superasse le incertezze e difendesse il buon lavoro fatto".

Quartapelle prosegue: "La maggioranza è stata incapace di decidere, nonostante ci fosse una proposta prospetta da ANCI e sostenuta sia da alcuni parlamentari di maggioranza che dal PD. A fare le spese di questo mancato intervento governativo, motivato più da un intento partigiano che dall'esigenza di governare le questioni insorte, saranno anche gli operatori economici della città che a fronte di un quadro normativo confuso orienteranno altrove i propri investimenti. Milano rischia il declino economico. Insieme alla nostra città, ci perde l'Italia perché gli investimenti a Milano hanno in questi anni fatto da traino per l'economia del nostro paese".

"Salva-casa", Avs: "Maggioranza nel caos"

"Maggioranza nel caos! Hanno ritirato gli emendamenti Salva-Milano all'ultimo istante pur di dare il mandato al relatore. Pazzesco. Noi ci siamo opposti da subito a quella che si sarebbe configurata come una sanatoria che interferiva con un'inchiesta in corso della magistratura, vigileremo affinche' la norma non rientri in alcun modo nel decreto legge con il suo arrivo in Aula o in altri provvedimenti, ad esempio nel Dl Infrastrutture. Sarebbe inammissibile anche sul piano procedurale". Lo affermano Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, e Devis Dori, capogruppo di Avs nella commissione Giustizia della Camera.