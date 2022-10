Dodicenne ruba un Rolex, lo fermano e dopo 72 ore ruba una catenina

Non sono trascorse neanche 72 ore, con un passaggio pure a Genova, che un baby rapinatore di Rolex di 12 anni è stato trovato a Milano di nuovo a rubare. Ieri pomeriggio il ragazzino di origini marocchine è stato bloccato dai carabinieri pochi minuti dopo aver rapinato una ventunenne della catenina d’oro in corso Buenos Aires. Un’amica coetanea della vittima lo ha inseguito in via Lazzaro Palazzo, chiedendo aiuto ai passanti; due di loro sono riusciti a fermarlo con non poca fatica.

In precedenza il furto di un Rolex da 27mila euro

Nel tentativo di liberarsi, il ragazzino ha dato testate, calci e morsi. È poi intervenuta una pattuglia dell’Arma in transito. Il dodicenne, in caserma, ha iniziato ad accusare malori, dicendo di avere la scabbia e problemi di dipendenza da droga. È stato quindi portato all’ospedale San Paolo, dove è tuttora tenuto sotto osservazione per accertamenti. Lunedì sera il minorenne non accompagnato era stato preso in via Manzoni dai militari dell’Arma per aver rapinato con un complice un Rolex da 27mila euro a un turista americano. Segnalato alla procura dei minorenni, era stato accompagnato in una comunità a Genova. Dalla quale, però, è scappato immediatamente.