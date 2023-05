Dolce&Gabbana ha aperto a Milano una boutique di gioielli e orologi

Ha aperto a Milano la prima boutique al mondo di Dolce&Gabbana esclusivamente dedicata a gioielli e orologi. Dove? Naturalmente nel Quadrilatero della moda, in via della Spiga 3.

“Il viaggio nel mondo della gioielleria Dolce&Gabbana – si legge nella nota- inizia dalla facciata del nuovo negozio, scandita dalle vetrine che anticipano e rivelano il fascino delle collezioni. La trasparenza del vetro e il nero intenso, simbolo di assoluta eleganza, si rincorrono in un gioco di reciproci richiami che dall’esterno si sposta nel cuore del negozio”. L’interno della boutique è suddiviso in quattro stanze, con le creazioni di gioielleria e orologeria che risaltano, esposte in vetrine cilindriche in metallo nero e vetro.

"I gioielli ed orologi Dolce&Gabbana raccontano una storia unica"

“I gioielli e gli orologi Dolce&Gabbana custoditi all’interno della nuova boutique - prosegue la nota – raccontano una storia unica, in cui la migliore tradizione orafa italiana dialoga con l’eccellenza tecnica delle maestranze e la forza creativa del brand. La preziosità delle gemme, l’originalità delle forme, la straordinaria ricchezza nelle lavorazioni e le sorprendenti armonie cromatiche fanno di queste creazioni un’ode alla bellezza, all’arte e all’amore per il saper fare”.

Come riferisce Pambianco News. la boutique è il risultato della collaborazione creativa tra Domenico Dolce e Stefano Gabbana ed Eric Carlson, con il suo studio di architettura Carbondale.