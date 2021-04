Domani ritorno in classe per 250mila alunni milanesi

Ritorno in classe per 250mila alunni milanesi nella giornata di domani: da mercoledì 7 aprile domani riaprono infatti i nidi, le scuole dell'infanzia, le primarie e le classi prime delle medie in Regione Lombardia ed in tutte le Regioni in zona rossa in virtù del decreto siglato l'1 aprile. Restano invece collegati in dad da casa i 193mila studenti di seconda e terza media e gli oltre 117mila studenti delle superiori, più 13.431 compagni delle paritarie. L'unica eccezione riguarda gli studenti con bisogni educativi speciali, che potranno essere accompagnati in aula anche da qualche compagno per favorire l'inclusione.