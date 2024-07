Domenica 7 luglio sciopero dei treni. E alla sera rischiano anche metro e bus

Giornata a rischio per i trasporti pubblici domenica 7 luglio. Atm ha confermato l'agitazione nazionale del sindacato Orsa, che potrebbe impattare su metro, bus e tram a Milano. Gli orari della serrata: dalle 22 di domenica 7 alle 2 di lunedì 8 luglio. Attenzione dunque soprattutto per la notte tra domenica e lunedì. Il sindacato protesta per il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro Autoferrotranvieri.

Domenica 7 luglio sciopero nazionale dei treni

Ma sempre domenica 7 luglio ci sarà lo sciopero di 24 ore dei treni, a livello nazionale e regionale. Coinvolti dunque sia Trenord che Trenitalia. "Dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb, E Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero", ha scritto Trenord con una nota. Ma c'è un motivo di speranza: "In circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio", spiega l'azienda lombarda.