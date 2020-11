"Domenica a Milano, assembramenti ovunque". VIDEO

"Domenica a Milano, assembramenti ovunque"

"Sembra una domenica qualunque dell'era pre-Covid": questo il commento della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che sui suoi social ha pubblicato diversi brevi video per testimoniare la situazione nei parchi di Milano ieri. Parchi piuttosto popolati, una situazione sensibilmente differente rispetto al lockdown totale della scorsa primavera. Commenta: "Ci sono persone assembramenti ovunque, sono tutti in giro con l'autocertificazione? Non credo! Strade, parchi e piazze - commenta - sono piene di imbecilli non curanti dei divieti e dei danni che deriverebbero da un ulteriore aumento dei contagi". Non solo- Secondo la parlamentare azzurra "si tratta di irresponsabili poco rispettosi di tutti i ristoratori, i baristi e le altre attività che hanno dovuto chiudere e che sono ancora senza risarcimento. Queste persone non hanno abbassato la saracinesca, con tutti i problemi e i sacrifici del caso, per poi vedere folla ovunque per le strade! Chi lo fa è del tutto privo di rispetto!" "E il Sindaco Sala dov'è? Toc toc… Ha fatto un giro a Milano oggi? Dove sono i controlli? Il comune - ha concluso - ha il dovere di vigilare e di far rispettare le regole"