Don Carlo, alla Scala cast favoloso per l'opera "dei primati"

Prima della Scala del 7 dicembre. Per il Don Carlo in scena un "cast favoloso" come l'ha definito il sovrintendente Dominique Meyer e all'altezza della difficoltà di quest'opera "dei primati", scelta per la nona volta per l'inaugurazione (1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008). Le grandi voci che ascolteremo, sono 'di casa' alla Scala, a cominciare da quella della "leonessa" Anna Netrebko e dalla "tigre" Elna Garana, come le ha ribattezzate Meyer (rispettivamente nel ruolo di Elisabetta di Valois e in quello della Principessa d'Eboli). Per continuare con Francesco Meli (come Don Carlo), Michele Pertusi (come Filippo II), Luca Salsi (come Marchese di Posa) e Jongmin Park (come Grande Inquisitore). Protagonista di non minore rilievo il Coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi. Le scene sono di Daniel Bianco, i costumi della "leggendaria" Franca Squarciapino, le luci di Pascal Me'rat, i video di Franc Aleu e la coreografia di Nuria Castejo'n.