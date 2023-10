Donato De Caprio apre "Con mollica o senza" a Milano (con buffet gratuito)

"Con mollica o senza" apre a Milano, a cento metri dal Duomo. L'impresa del tiktoker Donato De Caprio, salumiere star di TikTok, si espande e travalica i confini di Napoli, dove il suo successo ha avuto inizio. Venerdì 6 ottobre in piazza Armando Diaz 1 alle 18 l'inaugurazione con buffet gratuito che è facile immaginare sarà preso d'assalto da curiosi che vorranno assaggiare le tipiche marenne con le quali Donato è divenuto una celebrità sui social.

La carriera di Donato "Con mollica o senza", salumiere tiktoker

Inizialmente dipendente della salumeria "Ai monti lattari", si è fatto conoscere con i video in cui mostrava la preparazione dei tipici panini napoletani. Dopo la richiesta da parte dell'azienda di smettere di pubblicare contenuti sui social e la chiusura del suo primo profilo da parte di TikTok stesso, un momento di difficoltà per De Caprio, rimasto senza lavoro, poi superato aprendo il primo negozio di proprietà alla Pignasecca. Ed il ritorno in grande stile su TokTok, dove ora conta quasi 4 milioni di follower. Nel mezzo, la tragica scomparsa della madre, uccisa.

La partnership social e professionale con Steven Basalari, con cui ha aperto il primo store a Napoli, prosegue ora con il primo negozio a Milano, che aprirà definitivamente i battenti da sabato 7 ottobre dopo l'inaugurazione di venerdì