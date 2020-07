Donazioni e donatori, attacco del Pd: "Dove sono finiti i soldi?"



Alla fine la questione è tutta politica. Il Pd regionale con Carmela Rozza, Fabio Pizzul e Carlo Borghetti convoca una conferenza stampa per denunciare tre fatti distinti. Il primo. "Regione Lombardia ha chiesto alla Stato fondi quando avrebbe dovuto usare subito i soldi delle donazioni", denuncia Carmela Rozza. La Rozza ha spiegato che ci sono 175 milioni raccolti non spesi, e che la Regione ha chiesto allo Stato i soldi mentre avrebbe potuto usare fin da subito quelli delle donazioni. "Quando ci sono le emergenze, si agisce in emergenza. Io quando ero assessore facevo così. Prima usavo i fondi, poi andavo a litigare con lo Stato. Invece qui non li hanno usati e li hanno tenuti da parte".



All'obiezione sul fatto che Regione così facendo ha raddoppiato i fondi a disposizione (ha usato quelli dello Stato invece di quelli delle donazioni, che rimangono in un tesoretto) Fabio Pizzul ha replicato dicendo che "c'è un senso di lealtà nello Stato e tra Enti. Non è giusto nutrire sospetto e diffidenza nei confronti di Roma, e tutto quello che è avvenuto fino ad oggi è avvenuto proprio per questo motivo". Il Pd polemizza anche sulla genesi dell'Ospedale in Fiera. "Ci hanno detto - ha spiegato Borghetti - che era stato costruito su indicazione del Governo. Ma in documenti scritti c'è indicata la volontà di avanzare formale istanza per mantenere attive le strutture realizzate". Da fonti regionali si replica che in un primo tempo l'Ospedale in Fiera è stato ideato non su input di Roma, ma del territorio, ma che poi è stato inserito e approvato nei vari piani del ministero della Salute, e che l'istanza vale per la fase 2. Alla fine la domanda che emerge dalla conferenza stampa è una sola: "Dove sono finiti 175 milioni di euro di donazioni? Quando ci sono di mezzo i soldi dei cittadini serve trasparenza".