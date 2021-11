Donna di 94 anni aggredita e rapinata in casa, muore in ospedale















Tragedia a a Magnago, in provincia di Milano. Una donna di 94 anni e' morta in ospedale a causa di complicazioni dovute alla frattura del femore, procuratale da un rapinatore che lo scorso 6 novembre si era introdotto a casa sua per rapinarla.



L'anziana, aggredita dal malvivente che era riuscito ad entrare nella sua villetta, era stata immobilizzata e rapinata dei gioielli poi strattonata, per poi essere spinta violentemente a terra. La caduta le ha provocato una brutta frattura al femore. Ferita e spaventata era riuscita a chiedere aiuto ai suoi familiari, i quali hanno chiamato il 112.



Sul posto si erano precipitati i carabinieri e i soccorritori del 118, i quali hanno trasportato la donna in ospedale a Busto Arsizio, ma nonostante le cure la donna non ce l'ha fatta.