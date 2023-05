Donna in pericolo di vita: volo d'urgenza da Cagliari a Milano

Un velivolo dell'Aeronautica Militare ha trasportato d'urgenza, da Cagliari a Milano, una donna di 69 anni che necessitava di cure salva-vita. Nel primo pomeriggio, l'equipaggio del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare era decollato dall'aeroporto militare di Ciampino alla volta di Elmas, in provincia di Cagliari, per imbarcare la paziente e l'equipe medica.

Il velivolo è atterrato all'aeroporto di Linate per consentire il trasferimento verso l'Ospedale Niguarda di Milano

Il trasporto d'urgenza era stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari ed è decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare. Il velivolo è atterrato, intorno alle 16, all'aeroporto di Linate per consentire il trasferimento verso l'Ospedale Niguarda di Milano. La donna in imminente pericolo di vita è stata immediatamente imbarcata su un'ambulanza, che ha completato il trasporto d'urgenza fino all'Ospedale Niguarda di Milano per consentirle di ricevere le terapie necessarie.