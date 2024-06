Donna morta nel Milanese, altri esami per chiarire causa decesso

Non e' stata risolutiva l'autopsia su Hanna Herasimchyk, la 46enne ex ballerina bielorussa trovata morta all'alba di giovedi' mattina nel suo appartamento di Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Per arrivare a una causa della morte serviranno altri esami di natura istologica e tossicologica che richiederanno tempo. La donna presentava degli ematomi su un braccio e una lesione alla nuca che - secondo i medici legali - non sarebbero letali.

Donna morta, compagno sentito come "persona informata sui fatti"

In casa sono stati repertati diversi medicinali che potrebbero fare ipotizzare anche un overdose. A dare l'allarme e' stato il marito polacco della donna, rientrato alle 5 a casa dopo essere stato via un paio di giorni. L'uomo di 43 anni era stato sentito dalla pm di turno come persona informata sui fatti.