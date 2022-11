Donna sfregiata al volto con un cucchiaino nel Milanese

Una donna di 41 anni è stata gravemente ferita, questo pomeriggio, nel Milanese, durante una lite con un amico. L'uomo, secondo le prime indagini, l'avrebbe sfregiata con un cucchiaino, provocandole serie lesioni al volto. E' accaduto poco dopo le 14 a Cambiago, nel Milanese, in un negozio nei pressi della Strada provinciale 176. La donna, un'albanese residente in Irlanda che si trova in Italia per cure mediche, sarebbe stata aggredita da un suo amico e connazionale, al momento ricercato. Secondo quanto raccontato da lei, i due (che sono entrambi incensurati) avrebbero litigato in un negozio e a un certo punto lui l'avrebbe colpita al volto con un cucchiaino che aveva in mano, provocandole lesioni a guance, labbra e a un occhio. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Il presunto aggressore si sarebbe allontanato subito, e ora i Carabinieri di Pioltello che indagano sull'aggressione, stanno cercando di rintracciarlo.