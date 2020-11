Donne, Mammì (M5S): "La solitudine è una doppia violenza, basta"

“Si fa fatica a scoparne una che te la dà volentieri, figuratevi una che non ci sta. Dicono che Genovese sia andato avanti tutta la notte a violentare Michela, (…). Dopo che hai penetrato la fanciulla non sei soddisfatto? Nossignori. Vai avanti a farlo fino all’alba. Ammazza che forza. Sei un uomo o un riccio?“ Vittorio Feltri il 24 novembre su Libero.

L'onorevole Stefania Mammì (M5S) commenta: "BASTA! Quanta voce dobbiamo avere per gridare basta? Quanta, se le nostre gole vengono strette dalle mani di chi diceva di amarci? Perché sì, chi ci toglie il fiato è quasi sempre un parente, un amico intimo a cui abbiamo regalato la nostra fiducia. Le donne continuano ad essere vessate, tradite, uccise. Le donne tutti i giorni devono difendersi da uomini malati, dalla società malata, dalla giustizia ingiusta, dall’opinione ignorante resa pubblica. Ribadiamolo, ancora, in questa giornata commemorativa usando le parole di Alda Merini: “A volte devo raccogliermi da sola”. Questo non deve accadere, le donne sono il perno della società e della comunità degli affetti: la solitudine è una doppia violenza che non possiamo più accettare. E’ ora di dire basta!"

91 donne uccise in 10 mesi.

Ogni 3 giorni una donna viene uccisa.

6 milioni di donne, in Italia, hanno subito una qualche forma di violenza nella propria vita.

10,6% ha subito una forma di violenza sessuale prima dei 16 anni.

37% ha riportato ferite

20% è stata ricoverata in ospedale a causa delle ferite riportate.

1/5 ha riportato danni permanenti.