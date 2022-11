Dopo 80 anni chiude la storica pizzeria Sibilla

Martedì sera la pizzeria Sibilla, storico locale milanese, ha chiuso i battenti. Si concludono così 80 anni di storia per il ristorante sito in zona Brera, in via Mercato.

La pizza preparata da “Vincenzo”

Troppo alti i costi per il proprietario per mantenere aperta la pizzeria, stimata per la pizza napoletana, cotta nel forno a legno dal noto Vincenzo.

Il saluto ai clienti

Per salutare tutti i clienti, il proprietario ha affisso un grosso cartellone all'ingresso con 4 fotografie in bianco e nero che raccontano l'evoluzione del ristorante. Recita il poster: "Il nostro viaggio il 15 novembre volge al termine. Vogliamo rivolgere un saluto speciale e un caloroso abbraccio a tutti coloro che ci sono stati e che continuano ad esserci, pieno di affetto per il cammino fatto insieme".