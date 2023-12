Dopo la condanna Baby Gang sarà live al Mediolanum Forum

Dopo la condanna Baby Gang torna live al Mediolanum Forum

Condannato lo scorso 15 novembre a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, il rapper BabyGang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, annuncia 'La fine del mondo', titolo del live che il 6 maggio 2024 lo vedrà sul palco del Mediolanum Forum di Assago.

Baby Gang, oltre 2,2 milioni di follower su Instagram

E' il primo concerto in un forum per l'artista che ha oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube. Le prevendite del concerto, prodotto da Trident Music, sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.