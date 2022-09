Ok da Conferenza Stato Regioni. Il San Gerardo di Monza diventa Irccs

La Conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole alla trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell'Ospedale San Gerardo di Monza, della Fondazione Mamma Bambino Monza Brianza (FMBBM) e della Fondazione Tettamanti, che costituiranno un unico ente (la Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza), raggruppando le proprie eccellenze cliniche e di ricerca. Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente, Letizia Moratti.

Fontana: "Con il San Gerardo salgono a cinque gli Irccs di natura pubblica in Lombardia"

"Una decisione - commenta il governatore - tanto attesa quanto opportuna. Era un obiettivo della nostra azione di governo e grazie all'impegno di tutti i soggetti chiamati in causa siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, punto di riferimento non solo della Brianza, ma di tutta Italia. Con il San Gerardo salgono a cinque gli Irccs di natura pubblica in Lombardia portando a diciannove il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione, considerando quelli di natura privata. Il numero piu' alto di tutte le regioni d'Italia. Gli Irccs possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della Regione, in un comparto e in un momento storico in cui e' piu' che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale".