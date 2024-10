Dossieraggio, Stanzione (Cgil): "Fondazione FieraMilano fondamentale per lo sviluppo. Ora responsabilità"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Il segretario della Cgil milanese Luca Stanzione interviene sull’indagine relativa al furto di dati sensibili. “Fondazione FieraMilano è un soggetto troppo importante per lo sviluppo economico della nostra città perché possano adombrarsi dubbi sul suo presidente. Fondazione Fiera ha bisogno di guardare allo sviluppo delle sue attività territoriali con la serenità e la stabilità necessarie ad un grande player. Non lasciamo indebolire il sistema di relazioni che consente a Fondazione FieraMilano di essere soggetto di sviluppo del sistema produttivo milanese e nazionale. Ogni minuto di empasse della Fondazione è un minuto distratto al suo funzionamento. Sono queste le ore più critiche in cui va dimostrata responsabilità da parte di tutti”.