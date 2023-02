Dottorato honoris causa a Stefano Boeri

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha conferito oggi 7 febbraio 2023 a Stefano Boeri, architetto e Presidente di Triennale Milano, il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali.Per l’occasione Stefano Boeri ha tenuto una lectio magistralis intitolata L'ambiente geniale, che riflette sui concetti di paesaggio e ambiente e sul loro ruolo nell’architettura.

La cerimonia si è svolta nell’aula magna dell’ateneo, alla presenza di Giovanna lannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che ha tenuto l’introduzione e di Marco Emilio Orlandi, Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che ha pronunciato la Laudatio.

Stefano Boeri ha dichiarato: “Ambiente Geniale è un modo per ricordare come la nozione di ambiente possa essere rigenerata da una concezione della natura come forza vivente e sovversiva. E come la nozione di ambiente, intesa come sfera percorsa e scompigliata dalla vita, come trama di vite imprevedibili, possa rigenerare le pratiche e le teorie dell’architettura e dell’urbanistica.”