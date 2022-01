Dove è finita la commissione Covid? Non si riunisce da ottobre... Il caso

La commissione Covid della Lombardia, non si riunisce da ottobre

Michele Usuelli, consigliere regionale, medico e rappresentante di +Europa a Milano si è imbarcato sulla Mediterranea Saving Humans. Il consigliere lombardo non è nuovo a missioni umanitarie di alto spessore, e dunque da metà gennaio è assente dal consiglio regionale. "C'ero e ci sono. - ha dichiarato il consigliere il 14 gennaio - A fine 2018 mi ero imbarcato per smontare la narrazione dell’odio verso chi decide di partire per intraprendere un viaggio pericoloso, di dolore e speranza e per garantire quel soccorso umanitario che la politica stava violentemente ostacolando". In questi anni, pur essendo parzialmente cambiato il clima politico, non sono stati ancora individuati provvedimenti di sistema che governino il fenomeno migratorio; le operazioni di salvataggio devono essere garantite ed era mio compito accettare l'invito ad imbarcarmi come medico, in un periodo in cui è complicato reperire personale sanitario."

Insomma, bene Usuelli. Il problema è che, richiamando anche la sua assenza, la commissione straordinaria sull'emergenza Covid non si riunisce da ottobre e non lo farà fino a metà febbraio. Questa almeno è stata la motivazione informale che è stata fornita. Decisamente strano, considerato che le opposizioni hanno chiesto a gran voce la commissione, andando anche a criticare il ritardo con il quale era stata costituita. Il presidente Dem Girelli ha informato nei giorni scorsi che la seduta del 24 gennaio è rinviata a data da destinarsi. I tempi della politica a volte sono diversi dai tempi della realtà...

