Dpcm, Fontana: "Temo una fuga dal Nord il 19 e 20 dicembre"

Dpcm, Fontana: "Temo fuga dal nord il 19 e 20 dicembre"

Covid, Attilio Fontana teme una "fuga dal Nord" simile a quella avvenuta il 7 e 8 marzo. Lo ha detto intervenendo a Mattino 5: il 19 e il 20 dicembre, ovvero l'ultimo week end in cui si puo' partire prima delle festività natalizie "rischiamo di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l'8 marzo". "Il rischio e' proprio quello - ha sottolineato Fontana -. Proprio perche' oggi possiamo prevederlo, dovremo cercare di attrezzarci perche' ci sia particolare attenzione nelle stazioni, negli aeroporti e da tutti i luoghi da cui la gente potrebbe partire. Bisognera' parlare con le Prefetture e con le forze dell'ordine per evitare che si creino piu' danni che lasciare la liberta' a tutti di circolare nel periodo natalizio".

Fontana: "Scuola, giusto riaprire ma serve un piano trasporti"

Secondo Fontana in vista della riapertura dei licei dal 7 gennaio bisogna "concentrarsi" sui trasporti pubblici. "E' dal 4 maggio - ha detto Fontana a Mattino 5 - che chiedo al Governo un piano per dilazionare nell'arco della giornata l'inizio della scuola e delle attivita' lavorative. Bisogna preparare un piano che consenta di evitare che ci siano delle ore di punta durante le quali i mezzi pubblici vengono presi d'assalto, dato che in certi casi e' impossibile aumentare il numero dei mezzi". L'auspicio del governatore e' che "in questi 15 giorni si possa riprendere in mano questo discorso e riuscire ad evitare ogni tipo di assembramento". "In fondo - ha concluso - e' giusto che si ricominci a mandare i ragazzi a scuola. E' una di quelle situazioni che dovranno convivere con il virus finche' non sara' diffuso il vaccino su tutta la popolazione"