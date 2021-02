Draghi: "Olimpiadi Milano-Cortina saranno un'occasione di sviluppo"

"Penso ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali la cui massima espressione e' rappresentata dai Giochi olimpici di Milano e Cortina 2026. Il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento e' gia una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, al suo interno e all'estero, oltre che un'occasione di sviluppo per infrastrutture, turismo, innovazione tecnologia, ricerca e sostenibilita' ambientale". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parla di sport e delle Olimpiadi invernali replicando in Aula alla Camera in vista del voto di fiducia.