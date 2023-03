Dramma per il pugile Scardina: malore e operazione urgente alla testa

Dramma per il pugile Daniele Scardina, che ieri ha accusato un malore mentre si stava allenando in palestra. Il 30enne ha interrotto la seduta perchè non si sentiva bene , poi negli spogliatoi un dolore all'orecchio ed alla gamba e la perdita di sensi. E' stato portato d'urgenza all'Humanitas di Rozzano dove ha subito un intervento chirurgico alla testa. Scardina si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi previsto il 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.

"Forza Dani": il messaggio per Scardina della ex Diletta Leotta

"Forza Dani". E' questo il messaggio inviato da Diletta Leotta in una story su Instagram all'indirizzo del suo ex fidanzato Scardina. Il pugile è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Milano.