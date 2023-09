"Dream", un'innovativa performance: lo spettacolo della Fonte di Mompiano

Light is Life. Festa delle Luci A2A per la Capitale Italiana della Cultura2023, torna a Brescia dall’1 all’8 ottobre - dopo il successo dell’appuntamento di febbraio che ha vistocoinvolta anche la città di Bergamo e quello di luglio a Monte Isola - per illuminare d’arte la Fonte di Mompiano con l’innovativa performance DREAM.

DREAM è un progetto artistico originale e inedito creato per A2A da Teatro IDRA e che ha visto artisti di diverse discipline e di rilievo internazionale uniti per dare vita ad un’installazionecontemporanea e di forte impatto emotivo, in cui la fonte e l’acqua diventano metafora della forzavitale. Attraverso le parole, la musica e la luce, lo spettatore viene condotto in un viaggio emotivo nel mondo dei sogni e a contatto con l’io più profondo. Del team fanno parte Daniele Milani, ideatore del progetto, autore e regista; Stefano Mazzanti, artista visivo e light designer; Mauro Montalbetti, compositore delle musiche e Debora Zuini, attrice.

La Fonte di Mompiano, che DREAM contribuirà ulteriormente a valorizzare, è un luogo iconico per i bresciani, perché ancora oggi dona acqua alla città dopo oltre 1200 anni, oltre ad essere un’importantetestimonianza della storia della città, con tracce dell’antico acquedotto romano e un’origine legata alregno longobardo. Anche per questo, oltre che per le sue atmosfere suggestive, viene ammirata ognianno da migliaia di visitatori.

In occasione di Light is Life. Festa delle Luci A2A all’interno della Fonte, sarà inoltre inaugurato un nuovo percorso panoramico con vetrate che si affaccia direttamente sul bacino della sorgente,permettendo una visione ancora più suggestiva del sito.

Laura Castelletti, Sindaca di Brescia, evidenzia: “Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, uno degli eventi più iconici e apprezzati del palinsesto come “Light is Life – Festa delle luci A2A”si è moltiplicato addirittura per tre. Dopo l’enorme successo della kermesse iniziale che ha“acceso” Brescia e poi Bergamo dello scorso febbraio, dopo la seconda tappa del progetto sviluppata aMontisola con il Maestro Pistoletto, oggi alla Fonte di Mompiano inauguriamo il terzo appuntamento diquesta coinvolgente manifestazione che ci ha regalato meraviglie durante tutto il corso dell’anno. La performance artistica originale, creata da Teatro Idra per A2A, porterà centinaia di persone a visitare lasuggestiva Fonte di Mompiano dando l’opportunità di ammirare questo luogo importantissimo per lacittà trasformato in una quinta scenica mozzafiato. BgBs2023 sta continuando a regalare, anche inquesti ultimi mesi, eventi spettacolari e originali, grazie alla lungimiranza di partner come A2A chehanno investito nell’anno di Capitale per sostenere arte, cultura e creatività e valorizzare la ricchezza delnostro territorio.

Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, commenta: “Un altro luogo simbolico efortemente suggestivo della città risplenderà di nuova luce: la Fonte di Mompiano non solo contribuisceal fabbisogno idrico della città, ma è anche uno dei luoghi più amati dai bresciani per la suastraordinaria importanza storica e culturale, testimonianza del glorioso passato della Brixia romana. Oltre che per la sua bellezza, la scelta della Fonte di Mompiano consente di tenere alta l’attenzione su un tema di grande attualità e di fondamentale importanza: la tutela di un bene prezioso come l’acqua, versoil quale l’impegno, i progetti e gli investimenti del Gruppo A2A sono costanti, tanto sul versante del cicloidrico integrato quanto su quello del comparto idroelettrico. Bergamo Brescia 2023 ci offre quindiun'occasione preziosa per contribuire a favorire consapevolezza sull'importanza della salvaguardia diquesta risorsa primaria".

Secondo Daniele Milani ideatore del progetto “DREAM è una performance artistica creata per esaltarel’affascinante fonte di Mompiano. Ci siamo lasciati ispirare dalle caratteristiche uniche del luogo eabbiamo creato un’installazione basata su tre linee narrative: parola, luci e musica. Queste linee dialogano tra loro per creare suggestioni che permettano allo spettatore un viaggio emotivo nel mondodei sogni e dell’inconscio. La fonte diventa metafora di quella sorgente, presente in ognuno di noi, da cuila vita sgorga misteriosa. Visitare DREAM vuol dire viaggiare nelle profondità del nostro io, ai confinidella nostra coscienza, fluttuando nel mare primordiale del SÉ, lì dove nascono i simboli e dove sogno erealtà si fondono e si compenetrano.”

Da domenica 1 a domenica 8 ottobre il pubblico potrà assistere a DREAM alla Fonte di Mompiano,con questi orari: da lunedì a venerdì, ore 10.00-12.00 e ore 16.00 - 20; sabato ore 10-12 e ore 16.00-22.00; domenica ore 10.00- 20.00, con slot di ingresso ogni 30 minuti. La partecipazione è gratuita, con prenotazione online, fino ad esaurimento posti, sul sito www.eventia2a.it/fontedimompiano.Light is Life. Festa delle Luci A2A promuove l’attività di contrasto alla povertà energetica diFondazione Banco dell’energia. Alla Fonte di Mompiano, durante DREAM sarà possibile acquistare il catalogo della Festa delle Luci A2A di Brescia e Bergamo - realizzato da Electa, con le foto diAlberto Petrò e Andrea Gilberti, la narrazione di Angelo Bonello, Nicolas Ballario e degli artisticoinvolti. L’acquisto contribuirà a sostenere i progetti di Fondazione Banco dell’energia peraiutare famiglie del territorio in difficoltà. Il catalogo è disponibile anche online e in libreria.