Droga: 9 arresti nel Varesotto, tra cui anche un cantante trap

I carabinieri della compagnia di Saronno stanno eseguendo 9 arresti disposti in un'ordinanza custodia cautelare in carcere del gip di Busto Arsizio per spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati c'e' un cantante trap noto nel mondo musicale e sui social che ha partecipato anche al video di uno degli ultimi brani pubblicati dalla cantante Malika Ayane, "Wow".