Droga, controllo lungo i binari a Rogoredo: 5 arresti

Sono cinque e non quattro (come predentemente comunicato), gli uomini arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel corso del controllo straordinario svolto ieri nell'area compresa tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese. Si tratta di un cittadino senegalese di 48 anni e quattro marocchini di eta' compresa tra i 21 e i 35 anni.