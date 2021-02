Droga: maxi blitz a Milano, 37 arresti tra Italia e Albania

La polizia di Milano coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo 37 misure di custodia emesse dal gip del Tribunale di Milano per disarticolare due associazioni a delinquere dedite al traffico internazionale e nazionale di droga. I gruppi, composti prevalentemente da cittadini italiani ed albanesi, importavano in Lombardia grandi quantitativi di cocaina, hashish e marjuana che poi distribuivano in varie regioni d'Italia. Le indagini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla DCSA ed hanno visto la collaborazione delle autorita' albanesi attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Le attivita' stanno coinvolgendo centinaia di uomini delle squadre mobili di Milano, Bergamo, Brindisi, Lodi, Pavia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, e Varese. Eseguito anche il sequestro preventivo di due immobili a Milano, di una societa', di 3 scooter, di 2 moto e di 9 auto. Due le persone raggiunte dalla misura in Albania.