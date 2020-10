Droga: maxi-operazione a Brescia, 12 misure cautelari

E' in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Brescia. I poliziotti della Squadra Mobile, in collaborazione con le Squadre Mobili di Mantova, Trento, Trieste e Verona, con il Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, con l'ausilio di unita' cinofile, stanno eseguendo 12 misure cautelari emesse dall'Autorita' Giudiziaria di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, nei confronti di un gruppo di persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori ritengono che, in 7 mesi, l'organizzazione ha acquistato e ceduto, con diverse decine di singole cessioni, circa 50 kg di sostanza stupefacente.