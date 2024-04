Droga: spaccia in casa mamma e nonna 104 anni, arrestato Milano

Vendeva marijuana e dolciumi con ghb nella cameretta della casa dove abitano la madre 74enne e la nonna 104enne. Un 37enne e' stato arrestato la scorsa settimana dalla polizia a Milano. Al commissariato Centro era arrivato un esposto firmato dai condomini di un palazzo di via Lanzone, in cui si segnalava un continuo viavai di giovani. Il 24 aprile i poliziotti hanno organizzato un appostamento e sono entrati nell'appartamento per una perquisizione dopo aver aver visto uscire due giovani tra i 18 e i 20 anni. All'interno oltre le due anziani gli agenti hanno trovato il 37enne con un 18enne. Dal controllo sono stati trovati suddivisi in barattoli quasi 700 grammi di marijuana, 4 barretta di cioccolato con funghi allucinogeni e stecche e caramelle con hashish. Il 37enne, architetto incensurato, e' stato processato per direttissima e sottoposto agli arresti domiciliari. Sui gruppi Whatsapp e Telegram usava come pseudonimo "l'ingegnere".