Droga: spaccio di cocaina in taxi, 5 arresti a Milano

Spaccio in taxi nella periferia sud di Milano

Consegnavano la cocaina destinata alle piazze di spaccio di "Giambellino" e Cesano Boscone avvalendosi della complicita' di un tassista per non destare sospetti. Lo stratagemma e' stato pero' scoperto da un'indagine della Squadra mobile di Milano, coordinata dalla Dda. Gli investigatori della sezione Narcotici sono risalito all'esistenza di un gruppo, capeggiato da due fratelli, che riusciva a smerciare almeno cinque chili di cocaina al mese nella zona sud-ovest di Milano.

Tassista portava droga a Cesano Boscone

Il ruolo del tassista e' emerso lo scorso 2 aprile quando uno dei componenti del gruppo e' stato arrestato in flagranza. Quel giorno gli uomini, diretti da Marco Cali' e guidati da Domenico Balsamo, hanno bloccato un indagato con 750 grammi di "bianca" mentre si stava recando in un bar di Cesano Boscone a bordo di un taxi per effettuare una cessione in favore di un abituale acquirente. Nei confronti di quattro persone si sono aperte le porte de carcere, mentre per il tassista il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Infine un altro e' stato destinatario dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.