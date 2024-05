Droga: tre arresti a Cantù, recuperato denaro e munizioni

Tre arresti, più di 400 grammi di droga recuperati oltre a denaro e munizioni. Questo il risultato di una serie di controlli del territorio effettuali dalla Compagnia Carabinieri di Cantù, che hanno visti impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri, in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi preventivi e repressivi allo spaccio di stupefacenti in zone boschive e urbane.

Bottino superiore ai 20mila euro

Il bottino recuperato avrebbe causato alle organizzazioni criminali un danno complessivo superiore ai 20 mila euro. L'attività più importante della settimana è stata svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, con il supporto dello "Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia", che ha portato all'arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti tre marocchini di 18, 26 e 30 anni, in Italia senza fissa dimora. Il 30enne aveva già numerosi precedenti.