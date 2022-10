Drogata e violentata per una notte intera. Fermato uno dei due stupratori

A Melzo (Milano) una 17enne, di origine marocchina, è stata adescata, drogata e violentata per un'intera notte da due fratelli, di origine indiana, di 28 e 32 anni.

Inchiesta scattata dopo i ricordi della giovane

L'inchiesta è scattata quando la giovane ha iniziato a ricordare, aiutata da una foto dei due pubblicata su Instagram, e, dopo un anno d'indagini, sono scattate le misure: uno dei due indagati è stato fermato per violenza sessuale di gruppo, mentre l'altro è riuscito a fuggire.

La dinamica

Dopo un litigio con i genitori, la giovane decide di svagarsi per le vie di Milano. Viene fermata, però, da due giovani alla stazione di Melzo che le offrono un passaggio in auto. In una prima sosta in un fast-food, viene drogata, a sua insaputa, e violentata. I due, infatti, riempiono una lattina di Coca-Cola con benzodiazepine.La ragazza - come riporta Il Giorno - perde conoscenza e i due ne approfittano sessualmente a bordo dell'auto. Poi la conducono in casa di uno dei due e proseguono con le violenze per l'intera notte.

Le chiamate dei genitori e il piano dei fratelli

Durante la notte, non si placano le violenze nè le chiamate dei genitori della minorenne, preoccupati del mancato ritorno a casa. Così i due fratelli rispondono a una chiamata del padre della giovane e fingono di averla aiutata "perché non si sentiva bene". "Eravamo in zona per caso e abbiamo soccorso una ragazza che non si sentiva bene. Sua figlia è qui, distesa a terra alla stazionedi Melzo".