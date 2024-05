Due alpinisti lecchesi uccisi da una valanga sulle Alpi svizzere

Due lecchesi sono morti sulle Alpi svizzere mentre praticavano scialpinismo nella giornata di domenica. Si tratta di Valentino Alquà e di Massimo Ratti, travolti da una valanga sul Pigne d'Arolla. Si trattava di alpinisti esperti, come confermato dal consigliere lombardo Giacomo Zamperini, loro concittadino: "Certamente non stiamo parlando di sprovveduti o di persone impreparate, anche se il tema della sicurezza in montagna è sempre importantissimo da portare avanti". "Esprimo il nostro cordoglio ed affetto, a nome di tutti i lombardi. Lo faccio da Presidente della Commissione Montagna e rapporti con la Confederazione Svizzera di regione Lombardia. Lo faccio da amico. Lo faccio da credente. Che possano essere accolti nel paradiso degli alpinisti, dove la neve è soffice e bianca e dove le montagne sono senz'altro presenti" ha concluso.