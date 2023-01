Due bici che valgono 80mila euro. L’opera con i diamanti di Giaragola

Due biciclette ricoperte di diamanti, due idee brillanti e preziose dell’artista Alberto Giaragola, 49 anni, di Magenta, nell’hinterland milanese.

«Oblivion», la prima bici – come riporta il Giornale - proietta la visione terrena di un velocipede nella dimensione post apocalittica di un altro pianeta menre «Obsession», l'ossessione di chi con un telaio e due ruote si ostina a viaggiare con la fantasia.

L'autore: "“Parto dall'idea che chi costruisce una bici oggi deve essere per forza un po' visionario"

Le opere, dal valore di 80mila euro, sono state esposte alla Fiera di Milano. Così le racconta l’autore: “Parto dall'idea che chi costruisce una bici oggi deve essere per forza un po' visionario perché altrimenti è difficile aggiungere qualcosa ai modelli ormai quasi perfetti da oltre diecimila euro che si possono trovare sul mercato. Bisogna essere sempre capaci di inventarsi qualcosa... Un po' come è stato capace di fare un genio come Ernesto Colnago che, dal carbonio ai freni a disco, è sempre stato un passo avanti a tutti. E infatti ha scritto la storia…”.