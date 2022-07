Due bombe carta in un dehor in piazza Mirabello a Milano

Questa notte, intorno all'1.30, due bombe carta hanno incendiato la copertura dei tavoli e delle sedie del dehor allestito dal locale Shallo Beer Shop in piazza Mirabello a Milano, a pochi passi dalla Questura in via Fatebenefratelli e dal Comando Legione Lombardia dei Carabinieri in via Moscova.

Rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, scoppiato nel parco di piazza Mirabello, che viene utilizzato dal locale per accogliere i clienti nei mesi estivi. A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dall'espolosione. Una Volante è arrivata pochi minuti dopo la telefonata al numero di emergenza 112. "

Il proprietario del locale: “Sicuramente una bravata”

Certamente si è trattato di una bravata - dice il proprietario del locale, Paolo Martuccelli - e quasi certamente o responsabili sono un gruppetto di ventenni che ho incontrato poco prima, mentre tornavo a casa in bicicletta, in via Solferino, dove hanno lanciato un'altra bomba carta". Martuccelli dice di "non aver mai visto quei 4 ragazzi e quelle 2 ragazze. Di certo non sono clienti del mio locale". Martucelli questa mattina ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora analizzeranno le telecamere di sorveglianza della zona di piazza Mirabello per tentare di identificare i responsabili. "Per fortuna - conclude Martuccelli - nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni rilevanti. Di episodi come quello che purtoppo è capitato a noi, però, a Milano se ne stanno verificando sempre di più", conclude.