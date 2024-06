Due giorni di fumetti, cinema e serie tv: torna il Best Movie Comics and Games

Best Movie Comics and Games

L’8 e il 9 giugno Milano diventerà il centro della cultura pop, con la terza edizione del Best Movie Comics and Games, manifestazione dedicata ai fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e tanto altro. L’evento si terrà presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, con diversi panel, incontri e anteprime esclusive, oltre a concerti, proiezioni e altre sorprese.

L’inaugurazione

Venerdì 7 si terrà la serata di pre-apertura al The Space Vimercate, dove ci sarà l’anteprima di The Animal Kingdom, l’action fantasy diretto da Thomas Cailley. La proiezione sarà preceduta da due incontri con ospiti Leo Ortolani, autore del poster di questa edizione, e Himorta, presentatrice e cosplayer tra le più seguite.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che riceveranno i Best Movie Award, premi assegnati a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nell’ultimo anno. Personaggio maschile e femminile dell’anno saranno rispettivamente Leo Gasmann, giovane cantautore che di recente ha iniziato la carriera attoriale, e Chiara Bordi, interprete di serie tv molto amate dal pubblico. Saranno premiati anche Benedetta Porcarioli, come miglior attrice, Matteo Paolillo come Miglior Attore, protagonista di Mare Fuori, che a sua volta sarà premiata come miglior serie tv dell’anno. Sul Main Stage salirà anche Veronica Lucchesi, fondatrice de La Rappresentante di Lista, che riceverà il premio per il Miglior esordio dell’anno per il suo debutto sul grande schermo tra le protagoniste di Gloria!.

Premiato anche Salvatore Esposito, insignito del Best Movie Icon Award. Premio di icona dello spettacolo che riceverà anche Chiara Iezzi, voce del duo Paola & Chiara e attrice. E poi ancora Shade, rapper e doppiatore che riceverà il premio Nerd Award. Premio di miglior doppiatore per Renato Novara. Miglior Podcast per Daniele Tinti e Stefano Rapone con il loro Tintoria.

Le anteprime

Gli appassionati di cinema potranno anche assistere a due anteprime, la prima è quella di Bad Boys: Ride or die, quarto capitolo della saga action, anticipata da una introduzione del trio Zerocalcare, Leo Ortolani e Nanni Cobretti. La seconda anteprima sarà dell’anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, proiezione introdotta da Himorta.

In programma anche la proiezione di Dragon Ball Super: Broly, in collaborazione con Plaion Pictures, in onore del maestro dell’animazione giapponese Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball recentemente scomparso. Speciale sarà il panel dedicato ai 50 anni di Lupo Alberto, personaggio leggendario creato da Silver che racconterà questo mezzo secolo di un fumetto diventato icona.

Zerocalcare protagonista

Sarà una presenza consolidata della manifestazione Zerocalcare, protagonista di numerosi appuntamenti all’interno della due giorni milanese. Sabato 8 giugno incontrerà il pubblico in un talk dedicato al suo ultimo fumetto Quando muori resta a me, successivamente presenterà invece l’anteprima di Bad Boys: Ride or Die in compagnia di Leo Ortolani, Nanni Cobretti e Giorgio Viaro. Domenica 9 sarà poi presente nel panel dedicato al maestro Akira Toriyama. Durante l’evento incontrerà inoltre i fan per due sessioni di firmacopie, saba 8 dalle 15 alle 18 e domenica 9 dalle 14 alle 15.30.

Inoltre, i fan del fumettista di Rebibbia potranno vivere dall’interno il mondo di Zerocalcare, tramite una installazione realizzata da Cinecittà, progetto realizzato con la supervisione artistica di Damocle e il progetto scenografico di Mauro Vanzati.