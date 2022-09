Due incidenti nella notte, gravissimo un italiano di 32 anni

Due incidenti in moto molto simili si sono verificati nella notte a Milano. Il primo, il piu' grave, è avvenuto in piazzale Lotto intorno all'1.35, quando un italiano di 32 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo cadendo per metri sull'asfalto. E' stato poi portato all'ospedale Niguarda in condizione gravissime. Ha perso il controllo della moto anche un uomo di 62 anni, caduto in via Fabrizio Quattrocchi intorno alle 2 e trasportato in ospedale in codice rosso.