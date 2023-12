Milano, due lavoratori precipitati nel Merlata Bloom di Cascina Merlata

Due lavoratori precipitati nel Merlata Bloom di Cascina Merlata

Due incidenti in un mese per il centro commerciale Merlata Bloom, il nuovo mall che ha da poco aperto alle porte a Milano nella zona di Cascina Merlata. Secondo quanto riporta Il Giorno il primo incidente è avvenuto martedì 14 novembre e il secondo domenica 19. Un operaio di 59 anni, nel secondo caso, è caduto mentre stava cambiando una lampadina. Le condizioni dell'operaio si sono poi aggravate una volta arrivato in ospedale dove è stato colpito da emorragia cranica che ha peggiorato le sue condizioni.

"Ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza"

"L'incidente - precisa una nota di Merlata Bloom - è avvenuto all'interno di un punto vendita del Lifestyle Center e che ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e fornitori." "La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Merlata Bloom Milano è intervenuta a supporto e ha contribuito - sottolinea il comunicato - al tempestivo soccorso del lavoratore".